Boeren op A12 moesten spookrijden van politie

'Tweet had anders gekund'

Rijkswaterstaat heeft gereageerd op de situatie:

"RWS is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op de snelweg en de politie is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. In dit geval van de kerende boeren op de A12 hebben wij ook met de politie samengewerkt.

Onze tweet had anders gekund, met meer informatie over wat daar specifiek aan de hand was. En we hadden onder de eerste tweet nog meer kunnen zeggen over de manier waarop we daar samen met de politie de trekkers van de weg afgeleid hebben. Want dat is juist heel goed gegaan gedurende de acties van vorige week en de vele vorige acties. Want het vraagt nog al wat van ons als er ineens zoveel trekkers over de snelwegen gaan!

Uiteindelijk is demonstreren op de snelweg verboden omdat dat ten koste gaat van de veiligheid en de doorstroming van het overige verkeer. Maar omdat er toch wel eens acties plaatsvinden zijn we erop voorbereid, dan is veiligheid ons belangrijkste doel en ook dat van de politie."