Niemand die écht dacht aan een brexit: 'Het viel niet te bevatten'

Ook oud-premier David Cameron durfde het risico aan om een referendum te houden, in de hoop de verdeeldheid binnen zijn eigen conservatieve partij op te lossen. En in Londen ging de pro-EU-campagne ervan uit dat de twijfelende kiezer in het stemhokje de meest veilige optie zou aankruisen.

Orde van de dag

Op weg naar mijn live-positie op referendumdag stond er een man in de plenzende regen. Hij had ballonnen aan de brug over de Thames gebonden en deelde flyers uit: 'I'm in'. Morgen zouden zulke taferelen uit het straatbeeld verdwenen zijn, dacht ik nog. Dan zou de interesse in het Britse EU-lidmaatschap snel wegebben en gingen de Britten weer over naar de orde van de dag.