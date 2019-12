Vijf mensen ter dood veroordeeld voor moord Jamal Khashoggi

Kroonprins

Kroonprins Mohammed Bin Salman kan worden gezien als het brein achter de moord, zo concludeerde een rapporteur van de Verenigde Naties eerder in een speciaal onderzoek. Ook de CIA zou over die informatie beschikken, meldde The Washington Post op basis van bronnen. Bin Salman, de belangrijkste leider van Saoedi-Arabië heeft altijd iedere betrokkenheid ontkend.

Het lichaam van Khashoggi is nog altijd niet gevonden. Op audiofragmenten waarover Turkije beschikt, zou te horen zijn hoe Khashoggi in een worsteling terecht kwam. "Ik kan niet ademen", waren zijn laatste woorden. Daarna is een zaag te horen, die later werd overstemd door muziek.