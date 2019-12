Nederlandse Ruby tussen de branden bij Sydney: 'Bij westenwind zijn we de sjaak'

Het huis van Ruby en Gerry staat aan een vallei onder Sydney, in het verlengde van het Royal National Park. In de nabije omgeving woeden verschillende extreem grote branden, waar het echtpaar dagelijks last van heeft. In de twaalf jaar dat ze in Bangor wonen, is het nog nooit zo erg geweest.

Veel hoesten

Het beangstigt Ruby vooral dat ze geen grip op de situatie hebben. "Als er westenwind komt, dan zijn we de sjaak hier. Als je ziet wat er nu al door de lucht vliegt... Als de branden dichterbij komen en de wind brengt brandende delen mee, kan het ontzettend snel gaan."

"Je ziet nu al allerlei zwarte deeltjes naar beneden vallen. Sommige dagen word je wakker, dan ruik je meteen veel rook in huis. Je gaat steeds meer hoesten omdat je zoveel rotzooi inademt. We hebben nu goede mondkapjes gekocht, maar zonder is het bijna niet te doen."