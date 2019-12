Tienduizenden Syriërs op de vlucht na zware bombardementen Idlib

Laatste rebellenbolwerk

Ook in Idlib wonen veel Syriërs die al vaak voor de oorlog zijn gevlucht. In de provincie verblijven zo'n drie miljoen mensen. Het gebied zou volgens afspraken tussen Turkije en Rusland een zogenoemde 'de-escalatiezone' moeten zijn, waar sinds september dit jaar een staakt-het-vuren moet gelden.

Daar komt in de praktijk de laatste weken dus niets meer van terecht. De Syrische dictator Bashar al-Assad is na ruim acht jaar oorlog er op gebrand om ook dit deel van Syrië weer in handen te krijgen. Idlib wordt gezien als het laatste rebellenbolwerk van het land. Terreurgroepen als al-Qaeda en Tahrir al-Sham hebben er nog gebieden in handen.