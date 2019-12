Boevenstreken van de Belastingdienst: de toeslagenaffaire in vogelvlucht

In maart publiceert RTL Nieuws over de toeslagenaffaire, onder de titel: Boevenstreken van de Belastingdienst. Het gaat om de zaak rond een gastouderbureau in Eindhoven, waar bij zo’n 300 ouders toeslagen voor kinderopvang in 2014 zijn stopgezet. Daarna wordt over een reeks van jaren geld teruggevorderd en ouders komen in grote financiële problemen.

Die maand debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) over de affaire. De Nationale Ombudsman schreef in 2017 een vernietigend rapport, maar met aanbevelingen (zoals compensatie) was bijna niets gedaan. De Kamer dwingt af dat er een onderzoek komt naar vergelijkbare zaken en dat Snel en ambtenaren van de Belastingdienst met gedupeerde ouders gaan praten: “Waarom ik? waarom wij? Het was een jarenlange hel.”