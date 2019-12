Hiér is het feestje! Hoe kakdorp Haren een ravage werd door Project X

Een paar uur later is alles anders. Haren beleeft een invasie van tienduizend studenten en scholieren. Ze komen vooral met de trein en verzamelen zich op de kruising Stationsweg/Jachtlaan, waar wij ook onze satellietwagen hebben neergezet. De meute heeft er zin in en scandeert: "Wáár is het feestje? Hiér is het feestje!"

Zwaar vuurwerk

Maar na een tijdje is de lol er af. De jongeren vervelen zich en worden baldadig. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Als ik live verslag doe in het bulletin van 19.30 uur begint de sfeer grimmig te worden. Ik kijk naar de opgefokte menigte en zie groepjes jongens in hoodies de politie uitdagen. Op dat moment weet ik het zeker: dit gaat fout.