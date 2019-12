Zeker was dat Hillary Clinton president werd, en toen...

Ook al ontvangt hij bijna drie miljoen stemmen minder, Trump weet een aantal cruciale staten op zijn naam te schrijven, door in bijvoorbeeld in Michigan tienduizend meer stemmen te halen dan Clinton. Door die krappe marge krijgt hij wel alle kiesmannen die horen bij die staat.

Trump doet het beter dan verwacht

Om negen uur 's avond bij mij in New York maak ik me op voor de live uitzending van de uitslagen in Nederland. Daar is het al de volgende dag, omdat Nederland zes uur voorloopt op de Amerikaanse oostkust.

Hoewel veel staten nog aan het stemmen zijn, komen er langzaam uitslagen binnen. Ik begin met te focussen op de staat Virginia. Want daar komen uitslagen binnen die niet passen bij de voorspelling dat die staat voor Clinton zou stemmen: Trump doet het veel beter dan verwacht.

'Geen meningen, ik maak er meteen een eind aan'

Iemand op onze redactie zegt: 'o nee toch'. Daar maak ik meteen een eind aan. Het is niet aan ons om meningen te hebben over uitslagen, wat er ook gebeurt. Ik wil niet dat we met een oordeel praten, omdat ik ook niet wil dat dat soort taal mijn berichtgeving insluipt.