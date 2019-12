Voor het eerst sinds 1849: leve de Koning!

Langzaam komen de genodigden binnen. Aapjes kijken, daar lijkt het een beetje op. 'Dat is toch die prinses uit dat gekke oliestaatje?' 'Nee joh, je bent in de war met ….' Zo proberen we de tijd wat te doden. En we eten drop, veel drop. Als de kerk vol zit, stijgt de spanning. Het orgel gaat harder spelen, iedereen gaat staan en dan begint het spektakel.

Laatste keer was 1849

Historisch! Dat realiseer ik me vooral als ik een zichtbaar nerveuze Willem-Alexander met hermelijnen mantel zie binnenkomen. De laatste keer dat een koning werd ingehuldigd was in 1849. Daar zijn alleen maar schilderijen van. En nu, ruim 160 jaar later, ben ik er 'live' bij. Op slechts een paar meter afstand! Uiteraard doe ik m'n best om dit 'sprookjestafereel' zo zakelijk en onafhankelijk mogelijk te bekijken, maar het maakt best veel indruk.

De hele ceremonie vliegt voorbij, er is zoveel te zien. Veel tijd om bij te komen is er niet. Het echte werk begint voor mij na de inhuldiging. Verhalen maken, 'duiden', een column schrijven, vertellen hoe het was om er bij te zijn. En dan eindelijk, aan het einde van de avond neerploffen op de bank. Wat een dag! En bovenal een unieke klus die ik waarschijnlijk nooit meer zal meemaken.