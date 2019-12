Steekpartij Den Haag kost 20-jarige voetballer Bilal het leven

"We zijn intens bedroefd door dit dramatische overlijden van een jongen die zo in het leven stond en nog een lange en positieve carrière voor zich had. We zijn intens verdrietig", schreef de club in een inmiddels verwijderd bericht op hun website.

Bijeenkomst

Om 13.00 uur is er in het clubgebouw een bijeenkomst 'om dit verlies met elkaar te verwerken en de emoties met elkaar te delen'.