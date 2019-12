Douze points voor Duncan, en het hele land juicht

Na een drukke week moest het moment suprême nog komen: de finale! Met de Nederlandse pers, een mannetje of 25 in totaal, confisqueerden we een eigen tafel in de grote persruimte in Tel Aviv om samen naar de finale te kunnen kijken. Vanaf die plek zou ik livestreamen tijdens de show, dus het was goed om bij elkaar te zitten om de reacties te kunnen filmen.

Wat als we winnen?

De spanning werd nog even opgevoerd: vlak voor de finaleshow kwam Erik Dekker, de communicatiechef van de AVROTROS, nog even het 'wat als we winnen-plan' melden. Áls het zo zou zijn volgde na de show direct een persconferentie én een optreden in de Euroclub aan de andere kant van de stad.

Michiel en ik hadden onze taken verdeeld: hij zou de 'persco' (zoals we dat bij het nieuws nu eenmaal noemen) doen en ik zou direct na de uitslag de stad in gaan om fans te interviewen en bij het winnaarsoptreden zijn.