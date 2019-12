'Het is mis in Parijs. Ik wéét dat nog niet, maar ik voel het meteen'

Er komen meer van die beelden die zich in mijn geheugen graveren. Bloed op straat voor restaurant Le Petit Cambodge. De autoriteiten hebben er zaagsel overheen gestrooid maar je ziet de verkleuring: donkerrood in het asfalt. Op een geparkeerde auto zien we kogelhulzen liggen.

Ferry was in Bataclan

We maken er beeld van maar raken ze niet aan. De politie heeft ze vast over het hoofd gezien bij het onderzoeken van het plaats delict. Er moeten er tientallen gelegen hebben, afkomstig uit de automatische wapens van de terroristen. We halen een agent erbij, ook deze hulzen zijn bewijsmateriaal.

Het beeld dat me het meest bijblijft: bloed op een spijkerbroek. Het is de broek van Ferry Zandvliet, overlevende van de gruwelijke schietpartij in concertzaal Bataclan waarbij 89 mensen omkomen. Ferry is nog in shock, maar wil wel een interview geven. Hij wil de wereld nu al vertellen door welke hel hij is gegaan.