Mexicaanse priester misbruikte zeker 60 kinderen

Marciel werd in 2006 op non-actief gesteld na jarenlange beschuldigingen dat hij jongens zou hebben misbruikt. Hij moest van het Vaticaan zijn verdere leven in gebed en berouw doorbrengen.

Eén veroordeelde priester

Het nu gepubliceerde rapport bevat een lijst met 175 gevallen van kindermisbruik, gepleegd door 33 priesters in een periode van acht decennia. "Van de 33 priesters zijn er zes gestorven, eentje is veroordeeld en een ander staat voor de rechter", is te lezen in het rapport.