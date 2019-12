Dode vrouw in woning Didam, vriend aangehouden

In een huis in het Gelderse Didam is een dode 24-jarige vrouw aangetroffen. Haar vriend (29) die in het huis aanwezig was, is aangehouden, meldt de politie.

Omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij haar dood, is hij gearresteerd. De verdachte zou in zijn onderbroek zijn afgevoerd, meldt De Gelderlander. Volgens buren had het stel al de hele week ruzie met elkaar, schrijft de krant. Onderzoek Wat zich heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. De politie wilde nog niets bevestigen. "We doen onderzoek en verwachten zondag in de loop van de dag meer informatie te kunnen geven."