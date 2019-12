Rikkert: 'Waarom mogen mannen geen jurk dragen of kwetsbaar zijn?'

Krap hokje

Met zijn regiedebuut Boys won’t be boys toert hij momenteel door het land. In de voorstelling vertellen zo’n 25 mannen, in wisselende samenstelling, door middel van dans, zang, cabaret, gesproken verhalen en rap over hoe ze buiten het stereotype manbeeld vallen. "Iedereen valt daar wel op een bepaalde manier buiten, want het is een krap hokje. Die kant die erbuiten valt laten veel mannen niet zien in het openbaar. Het is juist mooi om die in beeld te brengen. We mogen er trots op zijn dat we kwetsbaar zijn, lief of flamboyant."

Rikkert is nooit een typische jongen geweest. Als kind kreeg hij al de vrijheid om zijn eigen keuzes te maken. "Mijn ouders hebben me bewust niet in een hokje gestopt. Ze vonden het leuk om me alles aan te bieden. Als ik zei: ik wil op voetbal, dan zeiden ze: we nemen je mee naar blokfluitles, kijken of je dat ook leuk vindt. En dat vond ik leuk, dus dat ging ik doen. Ik had een Actionman en Playmobil, maar speelde ook met de barbies van mijn zus."

Op de middelbare school viel hij op. "Ik droeg altijd gele kleding, mensen noemden me yellow man. Op een gegeven moment begonnen ze aan me te vragen: ben jij gay? Kennelijk had dat met elkaar te maken. Als je niet precies deed wat van jongens werd verwacht – als je aan de toneelclub meedeed, het profiel Cultuur & Maatschappij koos, geel droeg – dan moest je blijkbaar gay zijn. Intellectuele armoede is dat. Het ging niet over gay, het ging over gele schoenen."