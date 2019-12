Hier zit Taghi nu: extreem regime en nauwelijks contact met anderen

"In de middag is er lunch, tussen 12 en 1 is dat meestal. Dat gebeurt in de cel. Er is geen eetzaal. Ook tussen de activiteiten door ben je op cel. Er is vrijwel geen contact met medegedetineerden, en de gedetineerden staan allemaal onder begeleiding."

Er zal bij Taghi op geen enkele manier contact zijn met andere mensen, want hij zal in beperking zitten. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact kan hebben. Uiteindelijk kan er één keer per week bezoek komen. Bezoekers worden ook strak gescreend."