Patiënten waren in gevaar bij faillissement ziekenhuizen

Bij het faillissement van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen is de veiligheid van patiënten in gevaar geweest. Het faillissement verliep 'chaotisch en ongecontroleerd'. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport.

Voor zover bekend heeft dit niet geleid tot ernstige ongevallen, schrijven de onderzoekers. Beide ziekenhuizen werden in oktober 2018 failliet verklaard. Het faillissement leidde volgens de OVV tot vertragingen en terugval in de behandeling van duizenden patiënten. Medische gegevens ontbraken Operaties gingen niet door, medicijnen waren niet beschikbaar, patiënten belandden in verkeerde ziekenhuizen of er ontbraken actuele medische gegevens, staat in het rapport. Lees ook: Bod gemeente op Slotervaart afgewezen, curator wil nu snel verkopen De zorg moest abrupt worden afgebouwd toen de financiële situatie kritiek bleek en de salarissen niet meer konden worden uitbetaald, aangezien de zorgverzekeraar niet wilde meewerken aan een gefaseerde afbouw. "Een situatie waar niemand zich op had voorbereid en die chaotisch verliep", schrijven de onderzoekers. Maatschappelijke functie De Raad beveelt aan om de zorgplicht en het faillissementsrecht aan te passen zodat het belang van patiëntveiligheid voorop komt te staan. "Omdat ziekenhuizen een maatschappelijke functie hebben en lopende behandelingen niet direct beëindigd kunnen worden, vergt een faillissement van een ziekenhuis een andere aanpak dan gebruikelijk." Medewerkers failliet Slotervaart voerden vorig jaar actie na de sluiting: Bekijk deze video op RTL XL "Het was voor iedereen onmenselijk."