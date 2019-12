Bibian Mentel drie weken na operatie bij sportgala: 'Blij dat ik er ben'

Of ze vanavond weer een dansje gaat doen? "Dat moeten we misschien nog maar even overslaan", zegt ze met een glimlach. Mentel is zoals altijd optimistisch en geeft zelfs de moeilijke periode in haar leven een positieve draai: "Het voordeel aan vaak geopereerd worden, is dat je alle sport kan kijken."

Tranen bij handbaldames

Wat dan precies het mooiste moment van het afgelopen jaar was, weet Mentel niet meteen te zeggen, maar ze heeft net als velen afgelopen zondag genoten van de handbaldames. "Het was zo spannend, ik zat te juichen toen ze wonnen." Haar man Edwin Spee zag zelfs tranen komen bij Mentel toen het laatste fluitsignaal klonk. "Maar dat is altijd bij Bibian."