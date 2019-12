De dag dat Noorwegen zijn onschuld verloor

Mijn hart bloedt. Ach, nee toch. Dit kan niet in het prachtige, onschuldige Noorwegen zijn gebeurd. De eerste beelden, die op de redactie binnenkomen, laten wat anders zien. De schade is gigantisch. De chaos compleet. Er wordt een vlucht naar Oslo voor me geboekt, helaas is er maar één stoel over. Cameraman Han Pannevis zal later op de avond naar de Noorse hoofdstad vliegen.

Oslo

Op het moment dat ik van Schiphol vertrek, weet ik niet wat Breivik nog meer van plan is. De details over de slachtpartij op Utøya hoor ik pas bij aankomst in Oslo. Ik ben verbijsterd en bedroefd. Het gaat hier om kinderen. 56 van zijn slachtoffers zijn onder de 20 jaar oud, het jongste slachtoffer is net veertien.

Ik vind niets moeilijker dan reportages maken over kinderen die het slachtoffer zijn geworden van terreur. Het snijdt diep in mijn ziel. Dit had mijn twee zoons kunnen overkomen!

De dader, Anders Behring Breivik, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de 77 doden, is gearresteerd. Hij bekent, maar acht zich niet schuldig. Sterker nog, hij vindt dat hij de Noren een dienst heeft bewezen door een groep toekomstige sociaaldemocratische politici uit de weg te hebben geruimd.