Politie weigert verantwoordelijkheid voor schade getraumatiseerde agenten

Elk jaar lopen bijna tweehonderdvijftig agenten een posttraumatische stressstoornis op. Sinds 2013 zijn dat er in totaal 1576. Twee derde daarvan is nog steeds in dienst bij de politie, waarvan een groot deel volledig inzetbaar is. Maar een deel is zo beschadigd dat ze niet meer kunnen werken. Als vast is komen te staan dat ze PTSS hebben opgelopen door hun werk komen ze in aanmerking voor smartengeld. Dat wordt wel toegekend.