Weggebruikers opgelet: drukke spits verwacht door begin kerstvakantie

De meeste files worden verwacht richting Duitsland en in het zuiden van het land. De ANWB adviseert om te vertrekken na de avondspits.

Skigebieden

In het buitenland komt de drukte zaterdag op gang. Het wordt vooral druk op de wegen naar de skigebieden in de Alpen. Ook op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland richting de ski-oorden wordt er file verwacht. Knelpunten zitten onder meer bij Salzburg en de Fernpasroute.