Inbreker nauwelijks gepakt: in 30 gemeenten zelfs 0 zaken opgehelderd

30 gemeenten, 2.000 inbraken, 0 verdachten

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws keek ook per gemeente in hoeverre inbraken die in de afgelopen drie jaar zijn gepleegd inmiddels zijn opgehelderd. Daaruit komen grote regionale verschillen naar voren. Zo zijn er 30 gemeenten, samen goed voor ruim 2.000 inbraken in drie jaar tijd, waar bij geen enkele zaak een verdachte is gevonden.

Neem bijvoorbeeld Goirle, Woudenberg en Voerendaal. In elk van die gemeenten waren er in de afgelopen drie jaar meer dan 100 inbraken. Tot mei van dit jaar was daarvan nog geen enkele zaak opgehelderd. Hoe anders is dat in Zeeland, waar alle gemeenten boven het landelijk gemiddelde scoren. In Sluis wist de politie bijvoorbeeld 1 op de 4 inbraken aan een verdachte te linken.

Ophelderingspercentage per gemeente