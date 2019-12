Australische Lucas (12) vluchtte voor bosbrand met auto van zijn broer

Lucas twijfelde geen moment toen hij zag dat wachten geen zin meer had. De jongen pakte de hond, rende naar de auto van zijn broer en reed naar een veilige plek. "Het was geweldig dat hij kon rijden om daar weg te komen", zei de politie later. "Het was fantastisch dat we hem vonden en dat we hem verder in veiligheid konden brengen."

'Hij deed precies wat we hem geleerd hebben'

De vader en broer van Lucas waren op pad in de buurt van hun woonplaats Mogumber om de branden tegen te gaan. Vader was trots op zijn zoon. "We hebben hem voor dit soort gevallen geleerd te rijden toen hij 7 jaar oud was. Hij deed precies wat we hem geleerd hebben."