Uit de hand gelopen hobby van Dick verlicht binnentuin ziekenhuis

In de binnentuin van het Wilhelmina KinderZiekenhuis is de komende dagen een gezellige kerstlichtshow te zien. Het is niet de eerste tuin die initiatiefnemer Dick De Wit laat verlichten. "Het is een uit de hand gelopen hobby", zegt De Wit.

De tientallen verlichte kerstmannen, herten en versieringen komen allemaal uit de verzameling van De Wit. "Ik begon ze te stallen op zolder. Nu die vol zit heb ik een extra garage gehuurd naast mijn huis." Hoeveel verlichte kerstobjecten De Wit heeft, weet hij niet. "Ik ben de tel al lang kwijt geraakt." Wilhelmina KinderZiekenhuis Ieder jaar verlicht De Wit een andere locatie. Dit jaar was het Wilhelmina KinderZiekenhuis aan de beurt. "Mijn vrouw komt regelmatig in het UMC voor controle, naast het Wilhelmina KinderZiekenhuis en ik vond die tuin de perfecte locatie voor mijn kerstverlichtingen. De kinderen kijken hun ogen uit en kunnen zelf de knopjes bedienen." Christmas Light Addiction Problem De hobby begon in 2009 toen hij kerstlichtshows op internet uit het buitenland voorbij zag komen. "Veel Nederlanders verklaarden mij voor gek. Nu ben ik nog steeds één van de weinigen die dit zo uitgebreid aanpakt." Zijn inspiratie haalt De Wit uit Amerika. Daar heeft de 'uit de hand gelopen hobby' zelfs een naam: Christmas Light Addiction Problem (CLAP). Lichtjes dansen op de muziek De Wit is in het dagelijks leven werkzaam als reparateur van elektronische apparaten. Daarnaast heeft hij het maar druk met de kerstverlichtingen. Bijna alle verlichtingen en objecten heeft de Wit zelf geprogrammeerd en gemonteerd. "De lichtjes laat ik meedansen op de muziek. Dat moet je allemaal programmeren. Ook de meeste objecten zet ik zelf in elkaar op mijn werkkamer. Ik ben er bijna het hele jaar mee bezig. Gisteravond ben ik al begonnen met volgend jaar." Verzameling kerstmannen en sneeuwpoppen van Dick De Wit © Eigen foto Antieke kerstmannen De Wit's favoriete verzamelitems zijn de plastic kerstmannen en sneeuwpoppen. "Ze komen uit de jaren 60 en zijn niet meer te koop. Ik zoek het hele jaar door op marktplaats of ik ze kan vinden. Vooral in januari, dan zijn ze het goedkoopst." "Mijn vrouw klaagt weleens over de hoeveelheid spullen." Maar dat houdt deze kerstmannenverzamelaar niet tegen. "Ik probeer ieder jaar weer iets nieuws uit." Financieel is niet alles mogelijk, De Wit betaalt immers alles zelf. Dromen heeft hij nog wel: "Een heel park verlichten, zo hé, dat lijkt me wel een stunt ja." Tuin van Dick een aantal jaar geleden © Eigen foto