Meer drugs- of wapenhandel in bijna 700 Nederlandse dorpen en steden

Nu al toename in bijna 700 plaatsen

In 690 woonplaatsen in het land is nu al sprake van een stijging van drugs- of wapenhandel. Daar zag de politie tot en met september van dit jaar al meer zaken dan in heel 2018. Cijfers over de laatste drie maanden zijn nog niet bekend, maar de verwachting is dat nog meer plaatsen een stijging zullen zien.

Het gaat om allerlei steden en dorpen door het hele land. Zo is aantal drugsdelicten in Oisterwijk meer dan verdubbeld (van 51 in 2018 naar 132 dit jaar). In Zaandam zag de politie veel meer wapenhandel. Waren er vorig jaar nog 38 zaken, dit jaar zijn dat al 61. En in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem zijn dit jaar al meer zaken van zowel drugs- als wapenhandel geteld.

Stijging drugs- of wapenhandel