Felle kritiek inspectie op politieaanpak misdaadbendes en ondermijning

Nationale Politie

Sinds de invoering van Nationale Politie is als uitgangspunt vastgelegd dat de politie als een organisatie functioneert. Verschillende politie-onderdelen moeten samenwerken en informatie uitwisselen. Ook moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor inzet van medewerkers. "Deze uitgangspunten heeft de politie niet of slechts ten dele waargemaakt", zo is de conclusie van de inspectie.

Eerder kraakte de inspectie het politie-onderwijs: er zit te weinig verbetering in het opsporingsonderwijs. Er is te weinig geïnvesteerd in de opsporingsopleidingen waardoor veel opleidingen niet voldoen aan de behoefte van agenten.