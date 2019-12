China blijft leider Hongkong steunen, ondanks protesten en geweld

Onrust is dreun voor toerisme en economie

De economie in Hongkong staat er ondertussen beroerd voor. Voor het eerst dit decennium is Hongkong in een recessie beland. Lam heeft extra overheidsuitgaven beloofd, in de hoop dat de economie zo weer aantrekt. Maar het is twijfelachtig of dat op korte termijn veel effect zal hebben.

Ook het aantal toeristen dat Hongkong bezoekt, is fors gedaald. Tussen augustus en november arriveerden zo'n 3,3 miljoen minder mensen op de luchthaven van Hongkong, vergeleken met een jaar eerder. Alleen al in de maand november gaat het om bijna een miljoen minder passagiers.