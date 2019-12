'Seksueel roofdier' Harvey Weinstein presenteert zich als slachtoffer

De Amerikaanse Weinstein wordt door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. In januari volgt in Manhattan de strafzaak, waar Weinstein een levenslange gevangenisstraf kan krijgen voor onder meer verkrachting.

PR-machine

In de aanloop naar dat proces loopt Weinsteins PR-machine op volle toeren. Weinstein ontkent alle schuld en zegt zelf dat hij juist veel heeft betekend voor vrouwen. "Mijn werk is vergeten", verklaart hij tegenover de New York Post. Het is zijn eerste interview in ruim een jaar tijd. "Ik wil niet vergeten worden."

Als het om de positie van vrouwen in de filmwereld gaat, noemt Weinstein zichzelf een pionier. "Ik heb meer films over en door vrouwen geproduceerd dan iedere andere filmmaker. Dan heb ik het al over dertig jaar geleden, niet over nu het hip is. Ik was de eerste!", zegt hij.

Weinstein zal zeker niet vergeten worden, reageren 23 vrouwen die Weinstein hebben beschuldigd nu in een verklaring. "Hij zal worden herinnerd als een seksueel roofdier dat geen enkel berouw toont. Hij pakte alles, maar verdient niks."