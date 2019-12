Premier Rutte: onzekerheid rond brexit is nog niet voorbij

In wandelgangen in Brussel overheerst de opluchting over de Britse uitslag. "Ook al vinden EU-leiders het jammer dat de Britten vertrekken, toch is er opluchting, want EU-leiders waren echt klaar met de voortslepende onzekerheid", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Nu is er duidelijkheid: de Britten gaan!"

Nieuwe relatie

Na de brexit-datum beginnen de onderhandelingen over een nieuwe relatie tussen de Britten en EU. "De onderhandelingen daarover worden een hele hijs. Ze zullen echt niet gemakkelijker worden", zo waarschuwt Rutte. Volgens de premier is in het Nederlands belang om "een zo breed mogelijk" akkoord met Londen te sluiten. "Bijvoorbeeld over handel, de visserij, veiligheidssamenwerking."