EU-leiders: Europa klimaatneutraal in 2050, Polen krijgt meer tijd

Premier Rutte toonde begrip voor de Polen. "De reis die zij moeten maken is een lange." Hij herinnerde aan hoe snel de EU zich achter het doel heeft geschaard om over dertig jaar netto geen CO2 meer uit te stoten. "In mei waren we nog maar met negen landen."

Brussel was er erg op gebrand een "stevig politiek signaal" af te geven nadat de Europese Commissie woensdag de zogeheten Green Deal had gepresenteerd. Voor de omschakeling naar een klimaatneutrale EU in 2050 zijn honderden miljarden euro's nodig. Rutte wees ook op de economische kansen.