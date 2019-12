Premier Rutte wil omstreden premier Malta gewoon begroeten

Wel geeft Rutte de omstreden premier gewoon een hand. "Ik geef iedereen een hand, zelfs Bouterse", zegt Rutte. De Surinaamse president Desi Bouterse is vorige maand veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens zijn aandeel in de Decembermoorden in 1982.

Moord op journaliste

Muscat ligt onder vuur in eigen land en daarbuiten vanwege de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 en de mogelijk banden tussen de opdrachtgevers en regeringskringen. Muscat heeft aangekondigd dat hij in januari opstapt.