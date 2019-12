Greta Thunberg reageert op uitverkiezing: 'Wow, echt ongelooflijk!'

Al Gore reageerde bij Time op de verkiezing. Hij maakte zich ook sterk voor aandacht voor klimaatverandering. "Dit moment voelt anders. In de geschiedenis kregen veel bewegingen pas echt aandacht toen jonge mensen besloten aan te haken."

Plaats, idee, object of groep

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden hoeft het geen persoon te zijn die wordt gekozen. De winnaar kan net zo goed een plaats, idee, object of groep zijn. En het hoeft ook niet te gaan om iets of iemand die van positieve invloed is geweest. Adolf Hitler werd in 1938 bijvoorbeeld verkozen tot man van het jaar.