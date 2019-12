'Om niks doodgeschoten': 20 jaar cel geëist voor moord op Ömer Köksal

Dat gebeurde op 1 november 2017. Köksal bemoeide zich met de situatie en sloeg B. tegen de grond, hij richtte zich daarna op Q. Die schoot Köksal daarop met vier kogels dood. Q. bekende de schoten gelost te hebben.

Gepakt in Parijs

Volgens het OM is B. medepleger van de moord, omdat hij het wapen leverde waarmee is geschoten en ook uitdrukkelijk uit was op escalatie van het geweld.

Na de schietpartij braken er rellen uit die zich richtten tegen politie en media in de wijk. Q. vluchtte naar het buitenland, B. werd een tijd later gearresteerd. Q. werd in maart 2018 op het vliegveld Parijs-Orly na een vlucht vanuit Frans Guyana opgepakt met een behoorlijke hoeveelheid cocaïne op zak.