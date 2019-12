Schutters in Jersey City lieten antisemitische verklaring achter

In totaal kwamen er zes mensen om het leven. Ook de daders overleefden het niet.

Haatberichten

Er werden ook haatberichten tegen de politie gevonden, meldt The New York Times. Hoewel de burgemeester niet direct zegt dat de misdaad antisemitisch gemotiveerd is, schrijft hij op Twitter wel dat 'haat en antisemitisme' nooit een plaats hebben gehad in Jersey City.

De burgemeester schrijft dat de inwoners van de stad meeleven met joodse gemeenschap: