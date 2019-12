866 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Arnhemse wijk

De politie heeft in een woonwijk in Arnhem 866 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. "Als het mis was gegaan, was er een groot aantal huizen zwaar beschadigd geweest", schrijft de politie op Facebook.

"Dit lag natuurlijk niet volgens de voorschriften opgeslagen", zegt de politie. "Het had veel risico kunnen vormen voor bewoners." Vuurwerk zat aan elkaar vast Volgens de politie waren er aanpassingen gedaan aan het vuurwerk, waardoor de kans op ongelukken was vergroot. "Het vuurwerk was aan elkaar vastgemaakt. Door dat te doen creëer je een gevaarlijke situatie." De EOD moest ter plaatse komen om het gevaar weg te nemen. Vorige week bracht de politie cijfers naar buiten over het tot nu toe gevonden illegale vuurwerk. Het totaal lag toen op 34.800 kilo. Dat was toen een kleine daling ten opzichte van vorig jaar.