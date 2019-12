Vuurgevecht in New Jersey: één agent en vijf personen overleden

Verdachten uitgeschakeld

De schutters zijn daarna door de politie om het leven gebracht, melden Amerikaanse media. In totaal zijn er zes mensen omgekomen.

Het vuurgevecht duurde ruim een uur. Scholen in de buurt waren in lockdown: niemand mocht de scholen in of uit. Een gestolen voertuig dat vermoedelijk van de daders was, is door de politie in beslag genomen.

Omgekomen agent

De agent die bij de schietpartij om het leven kwam, was volgens lokale media gekleed in burgerkleding. Het zou gaan om de 39-jarige Joseph Seals, die erin gespecialiseerd was om geweren van de straat te halen.