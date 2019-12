Al 70 doden door mazelen in Samoa, vooral kinderen onder 5

Op Samoa staan inwoners argwanend tegenover vaccinatie, vooral sinds de dood van twee jonge kinderen in 2018. Die stierven toen verpleegkundigen ze per ongeluk met spierverslappers injecteerden in plaats met vaccins. Dat wakkerde het de angst voor vaccins aan onder de bevolking.

Anti-vaxxer opgepakt

Vaccinatie is nu verplicht in het land, mede daarom werd er een paar dagen geleden een anti-vaxxer gearresteerd.