Mensenrechten geschonden? Dan nooit meer de EU in

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft jarenlang voor een dergelijke wet gestreden. "Na jarenlange inzet in de Raad van Europa en Tweede Kamer is de Europese 'Magnitski'-wet een feit. Zo kunnen we persoonsgerichte sancties opleggen aan mensen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie."

De VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Baltische staten hebben al een Magnitski-wet. Dat is een verwijzing naar de Russische advocaat Sergej Magnitski, die streed tegen corruptie en mensenrechtenschendingen en in 2009 overleed in een cel in Moskou.