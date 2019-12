Opstelten greep persoonlijk in bij communicatie over Wilders-proces

'Dit mag niet uitlekken!'

Nu blijkt dat die ingreep afkomstig was van Ivo Opstelten zelf. Letterlijk staat in de e-mails van 8 oktober 2014: "Minister is nog niet akkoord." En: "Oh ja en minister wil nu twee persberichten." Het OM wilde aanvankelijk niet zwichten, sprak in mails van 'problemen bovenover'. Opvallend is dat de bemoeienis ook direct op het bordje kwam van de zaaksofficier van justitie, Wouter Bos, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat pogingen tot beïnvloeding bij hen terecht kwamen. Die zaaksofficier schrijft: "Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken!"

"Zijn opmerkingen gaan niet over de inhoud van de zaak, maar alleen over het persbericht", reageert het Openbaar Ministerie. "De zaaksofficier wilde voorkomen dat dat nieuws van tevoren op straat zou komen te liggen. Hij vond dat het persbericht alleen in kleine kring moest worden verspreid en schreef daarom: 'klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken'." Het OM benadrukt nogmaals dat Bos 'door niemand is beïnvloed bij zijn beslissing om Wilders te vervolgen'.