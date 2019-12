NAVO-top: ondanks verdeeldheid en geroddel toch 'een goede top'

'NAVO hersendood'

De bijeenkomst begon met een ruzieachtige sfeer over onder meer de Turkse inval in Noord-Syrië, die niet binnen de NAVO was overlegd. Onder Europese landen is veel wantrouwen over de Amerikaanse president Trump. De Franse president Macron was zeer uitgesproken, met zijn opmerking dat de NAVO 'hersendood' is.

Er komt nu een groep met experts onder leiding NAVO-topman Jens Stoltenberg die gaat onderzoeken hoe de politieke samenwerking kan worden verbeterd. Premier Rutte vindt dat ook regeringsleiders vaker moeten overleggen over politieke onderwerpen. Voorkomen moet worden dat landen elkaar verrassen, aldus Rutte.