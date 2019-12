Van make-over tot beautyadvies: 5 mooimaakapps

1. YouCam Makeup

Ben je nieuwsgierig of die cat-eye, knalroze lipstick of groene ogenschaduw jou nou eigenlijk staat? Dan zit je met de YouCam Makeup app wel goed. In de app vind je al verschillende complete looks die je door middel van augmented reality op je eigen gezicht kan uitproberen. Het werkt eigenlijk hetzelfde als een Snapchat of Instagram filter. De looks kun je zelf aanpassen met de submenu’s voor bijvoorbeeld lipstick of contouren.

Een feature die ik opmerkelijk vind in deze app is ‘punten’. Hierbij kun je vlekjes, rimpels, textuur en donkere kringen vastleggen. Je kunt hiermee als ware je eigen huiddagboek maken. Neem dit menu niet al te serieus - zo werden mijn moedervlekken voor puistjes aangezien. Maar qua pigmentatie zat-ie wel weer op het juiste spoor.

Prijs: Gratis. Maar je kan betalen voor speciale make-up looks. Je betaalt voor 1 maand 5,49 en voor 12 maanden 2,29 per maand.

Beschikbaar voor: iOS & Android.

Pluspunten: De oneindige make-up looks die je in deze app vind.

Minpunten: De app is nogal overweldigend. Je kan er namelijk best wel heel erg veel mee. Van het uitproberen van make-up tot het maken van een huidanalyse. Maar je hebt ook nog eens je eigen profiel waarbij je alles kunt bijhouden én je kan allerlei foto’s en inspiratie in de app vinden.

Waar voor je geld: Nee. De gratis versie is voldoende.