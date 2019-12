Vrouw (52) na twee weken vermissing in Australische wildernis teruggevonden

Een 52-jarige Australische vrouw die al twee weken vermist was in de outback, is wonder boven wonder teruggevonden. Ze ligt nu in het ziekenhuis omdat ze is uitgedroogd. Temperaturen in het gebied kunnen overdag oplopen tot 40 graden.

Tamra McBeath-Riley was samen met haar partner, een vriend en haar hond in het uitgestrekte natuurgebied. Ze wilden een autoritje maken, maar kwamen vast te zitten bij een rivier, schrijft nieuwszender Sky News. De partner en vriend van Mc-Beath-Riley zijn nog steeds vermist. Zij werden voor het laatst gezien op 19 november. Lees ook: Zusjes (5 en 8) overleven twee dagen in wildernis Wodka en instant noedels Volgens nieuwszender ABC News bleef het stel drie dagen bij de auto toen ze strandden. Ze zouden zes liter water, 10 blikjes wodka, een pakje koekjes en wat instant noedels bij zich hebben. "We probeerden telkens om de auto los te krijgen, maar het lukte niet", zegt McBeath-Riley tegen ABC News. Omdat het overdag zo heet werd, groeven ze een kuil onder de auto voor verkoeling. 'S nachts sliepen ze in de auto."Er was geen enkele boom in de omgeving", zegt McBeath-Riley. Toen ze door hun voorraad eten en drinken heen waren, besloten ze te voet verder te gaan. Ze lieten een briefje achter op de auto. Achterblijver Ongeveer twee kilometer van de auto vonden ze een waterput voor vee. Tamra McBeath-Riley besloot daar achter te blijven, omdat ze bang was dat haar hond het niet verder vol zou houden. Haar twee vrienden liepen verder richting de snelweg, in de hoop mensen tegen te komen. Ze droegen en GPS-tracker en een kompas. Lees ook: Vrouw overleeft meer dan twee weken in Hawaïaans woud: at motten en wilde vruchten Helikopter Na 12 dagen werd McBeath-Riley door een veehouder gevonden. Een helikopter haalde haar vervolgens uit het gebied. Ze ging ervan uit dat haar vrienden inmiddels bij de snelweg waren aangekomen en hulp hadden gezocht, maar dat bleek niet het geval. "Ik maak me heel veel zorgen", zegt ze tegen Sky News. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar de partner en vriend van McBeath-Riley, maar de diversiteit van het terrein maakt het lastig. Volgens politieagent Paulince Vicary is er tot nu toe slechts één paar voetafdrukken gevonden.