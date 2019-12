OM stelt onderzoek in naar mogelijk eerste vape-dode België

Vader Thierry zag dat het misging. Het leek eerst op een onschuldige hoestbui, maar het bleek een longontsteking, en hij werd opgenomen in het ziekenhuis.

Kunstmatige coma

In het ziekenhuis werd hij aan de beademing gelegd omdat het zuurstofgehalte in zijn bloed zo laag was dat zijn organen het begaven. Thierry werd in een kunstmatige coma gebracht in de hoop dat zijn longen zo zouden herstellen, maar dat gebeurde niet.

"Na 26 dagen coma oordeelden de artsen dat het uitzichtloos was", zegt Thierry. "Raphaël kon beter uit zijn lijden worden bevrijd. Op 6 november werd het beademingstoestel losgekoppeld."