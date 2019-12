13 mensen aangehouden na rellen in Haagse wijk Duindorp

De Duindorp Vreugdevuur Stichting trok de stekker uit het vreugdevuur vanwege te hoge eisen die de gemeente Den Haag zou hebben gesteld. De stichting wil ook geen andere evenementen rond de jaarwisseling organiseren. "Wij trekken onze handen overal van af", schreef de organisatie op Facebook.

Tweede avond op rij

Het was dus al de tweede avond op rij dat het onrustig was in Duindorp. "Dat betekent dat we alert zijn, en dat we overleggen met de gemeente", zei de politie.