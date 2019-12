'Illegaal vuurwerk wordt tegenwoordig verkocht alsof het drugs is'

De politie zegt dat ze deze route nemen omdat de pakkans bij het versturen van vuurwerk in postpakketten hoog is geworden. Op dit moment lopen er volgens de politie diverse onderzoeken naar deze nieuwe vorm van vuurwerkhandel.

Kopen uit de kofferbak

Het illegale vuurwerk wordt in het buitenland gehaald en eenmaal in Nederland verkocht vanuit bijvoorbeeld kofferbakken van auto’s, zegt de politie tegen het AD. De politie wijst op de gevaren bij de opslag van dit vuurwerk, dat in Nederland ook in onder andere auto’s wordt bewaard, voordat het wordt verkocht.