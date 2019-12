Trump komt niet naar juridische commissie in impeachment-onderzoek

De commissie komt overmorgen samen vanwege het onderzoek naar de afzettingsprocedure en had het Witte Huis tot middernacht gegeven om te laten weten of Trump of een advocaat aanwezig is.

Getuigen niet bekend

Adviseur Pat Cipollone van de president laat in een brief aan de commissie weten dat van Trump's team 'niet verwacht kan worden deel te nemen aan een hoorzitting terwijl de getuigen nog niet bekend zijn'. Ook schrijft hij dat 'het onduidelijk is of de commissie Trump een eerlijk proces zal toestaan via aanvullende hoorzittingen'.