Kinderwagen met baby te water in Rijswijk, moeder springt erachteraan

Een baby is vanavond met kinderwagen en al te water geraakt in het Zuid-Hollandse Rijswijk. De moeder van het kind was haar honden aan het uitlaten, toen de riem verstrikt raakte in de kinderwagen en deze in kanaal trok.

Het incident gebeurde op de Huis te Hoornkade, waar de kinderwagen in kanaal de Vliet viel. De moeder bedacht zich geen moment en sprong ook in het pikkedonker het ijskoude water in. Ze kon haar baby veilig op het droge krijgen. De kinderwagen viel in het ijskoude water. © Regio15 Buurtbewoners hebben de moeder en haar kind opgevangen. De baby werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden, maar maakt het volgens de politie redelijk goed. "Het leek even ernstig, maar het valt gelukkig mee", zegt de politie tegen Omroep West.