Politie: geen terroristisch motief bij steekpartij Den Haag

De 35-jarige man die wordt verdacht van de steekpartij afgelopen vrijdag in Den Haag, had geen terroristisch motief. Dat laat de politie vandaag weten. Wat zijn motief wel was, is nog niet bekend.

De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagavond rond 19.45 uur een 13-jarige jongen en twee meisjes van 15 jaar heeft gestoken. De verdachte werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij wordt nog verhoord op het politiebureau. Slachtoffers kenden elkaar niet De tieners kenden elkaar niet, liet de politie eerder al weten. De steekpartij zorgde voor veel paniek bij het winkelend publiek in Den Haag. De slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de vrijdagavond weer naar huis. Dit is een filmpje van niet lang na de steekpartij: