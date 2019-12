Amerikaan knutselt val voor inbrekers, maar gaat er zelf aan dood

Cyr had per ongeluk een van zijn apparaten had laten afgaan, meldt de plaatselijke politie op Facebook. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Niet de eerste keer

Het komt vaker voor dat Amerikanen dodelijke vallen maken. Zo kwam vorig jaar een man uit Illinois om het leven toen hij de schuurdeur van een buurman opende. Door het openen van de schuur ging een geweer af. In februari kwam in een woning in Philadelphia een val aan het licht die bij een trap een mes omlaag deed komen.