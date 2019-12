Kou en mist, maar gelukkig geen gladde daken tijdens Sinterklaas

Vond je het koud vannacht? Dat kan goed, want het vroor bijna overal in het land. In Enschede werd het met min 4,1 graden het koudst. En ook komende nacht is er misschien wel een extra deken nodig.

"De meteorologische winter is in stijl van start gegaan", zegt Philippe Schambergen van Buienradar. "Er zijn wat ondiepe plasjes waar al een laagje ijs ligt", zegt hij. De meteorologische winter start ieder jaar op 1 december, de astrologische winter op 21 december. Schaatsen? Schaatsfans moeten nog wel even geduld hebben voordat de ijzers ondergebonden kunnen worden, want overdag komt de temperatuur flink boven het vriespunt. De komende dagen een graad of acht, negen, woensdag en donderdag een graad of zes. Ook zal de zon af en toe wel te zien zijn. Mist in Zenderen. © Nicky Wagenvoort Wat wél kan, is dat de wegen morgenochtend mogelijk wat glad zijn. "Er trekken buien over, en omdat de wegen heel koud zijn na twee nachten vorst, kan er gladheid ontstaan. Niet op grote schaal, maar het is toch iets om rekening mee te houden", zegt Schambergen. En hij heeft nog iets waar automobilisten mee te maken krijgen. "Er is elke dag wel kans op mist." Sinterklaas Na Sinterklaas wordt het zachter, zegt Schambergen. Een graad of 10 kan er dan zomaar inzitten. Maar eerst dus op weg naar het heerlijk avondje, komende donderdag. Schambergen heeft goed nieuws voor het nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel: "De daken zullen waarschijnlijk niet glad zijn."